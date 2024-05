Zaraz przyjdzie jakas ameba i powie, ze to nie byly prawdziwe komunizmy.

Nie ogarnia jeden z drugim, ze nie ma czegos takiego jak prawdziwy komunizm.

To mistyfikacja, teoria spoleczna, ktora nigdy nie ma szansy zaistniec, bo to puste frazesy wciskane masom, by wprowadzic w zycie komunizm realny, czyli taki jaki znamy z historii, gdzie ameby zostaja "pozytecznymi idiotami".

"Prawidziwy" czyli ten teoretyczny i mistyczny komunizm to moze ma prawo zadzialac w grupie Pokaż całość