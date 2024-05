Inne pytanie, bo to PKB to jest gówniany wskaznik.

Gdzie lepiej by sie zylo?

Bo obecnie to wlasnie EU dogonilo a w sumie nawet przegonilo USA pod wzgledem jakosci zycia.

Mniej pracujemy, mamy wiecej urlopow, zarobki caly czas rosna tymczasem w USA wielka stagnacja. Mamy calkiem dzialajace sluzby zdrowia, nie mamy narkomanow na ulicach i strzelanin. Amerykanie ktorzy przyjezdzaja do EU na dluzej jak wakacje bardzo sobie chwalą Unię.

