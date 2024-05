Ile to dudraniny to głowa mała. Do tego jeszcze frezarka z bębnem 50cm, za lekka do pracy na twardej autostradowej nawieżchni. Ile oni ton asfaltu tak urobią i jaki odcinek? Więcej #!$%@? niż to warte. W nocy wpada frezarka z bębnem 2m albo 2.5m, zamykają tylko 1 linie, wala odcinek 1km 500 ton i po 4h odcinek jest gotowy do użytku. Tutaj nie wiem czy zrobili 100m