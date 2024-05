Czy jakis wykopek zwolennik CPK moglby mi wytlumaczyc jak to mialoby spinac sie finansowo? Z tego co wiadomo to do podobnego lotniska we Frankfurcie Niemcy dokladaja, dlaczego dla nas mialoby sie oplacać? Plus nie mamy infrastruktury kolejowej zeby to miało sens. Na kanale zero jeden gosc przedstawial wyliczenia ze jak zapchamy kolej to kursy pasazerskie beda opoznione o 2-3 godziny... Czyli bedziemy doplacac do lotniska, dodatkowo bedziemy miec opoznienia w liniach kolejowych Pokaż całość