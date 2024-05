I to jest właśnie coś, za co tego świata kompletnie nienawidzę.

Ni uja nie mamy pojęcia, czy ktoś tych naukowców opłacił, czy nie.

I tu nie chodzi o żadną politykę, lewactwo, prawactwo czy co tam się kiełbie im we łbie.

Nienawidzę tego świata ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )