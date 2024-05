Miłość do klocków Lego nie musi kończyć się w dzieciństwie. Piotr Miedziński szczególnie upodobał sobie serie Lego technic. Od 20 lat buduje i zbiera zestawy by stworzyć największą tego typu wystawę w Polsce. W jego kolekcji znajduje się ponad 700 zestawów - od tych z lat 70-tych do tych współczesny