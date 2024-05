PPP to taka nagroda pocieszenia dla biedniejszych krajów, na zasadzie "zarabiamy cztery razy mniej od was, ale chleb i jajka i mleko są u nas dwa razy tańsze, więc tak na ogół to jesteśmy tylko dwa razy biedniejsi", gdyby porównywać w wartościach nominalnych to już tak wesoło to nie wygląda na korzyść Polandii...