Ci, których stać na takie auto mają w tyle co kwiczy ostatnie pokolenie to raz. A dwa ostatnie pokolenie do takich nie skacze, bo się ich realnie boi. ¯\(ツ)/¯ Takich aut nie posiada mietek z podwórka co uciułał tylko ludzie z kasą i stałym działem prawnym, który w sądzie wygnoi towarzystwo od palców po czubek głowy.