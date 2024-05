Co to za pier#olenie, że naszym tartakom brakuje drewna? Przecież my od groma drewna eksportujemy. Za czasów PiS biliśmy rekordy w tym sektorze eksportu. Można sobie sprawdzić dane GUS na ten temat. Nie wiem ile to 20% by w rzeczywistości oznaczało, ale argument o braku drewna jest po prostu debilny.