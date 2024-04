A teraz jeszcze chcą sobie wywalczyć aborcję. Jeżeli ma być aborcja to powinna być dla obu płci. Mężczyźni mogli również zdecydować o aborcji dziecka albo zrezygnować z płacenia alimentów. Wtedy matka jak chce to wychowuje, a jak nie to aborcji. Czy to nie uczciwe?