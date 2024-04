Idealnie pasuje do mojej teorii, że ten program to jest bait na developerów, najpierw były stópki 0%, później państwo dokładało do kredytów, przez co jest niedopodaż mieszkań, więc powiesili marchewkę na długim kiju, machają developerom przed ryjem żeby ci inwestowali i budowali, a później się okaże, że w sumie to stópki już są niskie, nie potrzeba dotacji, a tak w ogóle to tego nie ma w umowie koalicyjnej. Jak do tego jeszcze Pokaż całość