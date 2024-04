Ale sami tego chcemy. Ciągle oczekujemy opieki, ochrony i arbitrażu w naszym życiu, przez to powstają instytucje które jej dostarczają.

To naturalny proces a że polacy dodatkowo mają mentalność niewolników tym bardziej oczekują kogoś kto im powie co dobre a co złe, co wolno a co nie wolno.



Covid i entuzjastyczna potrzeba podniesienia mandatów doskonale określa waszą mentalność.

Wykopki całkowicie oddelegowali swoje poczucie sprawiedliwości sądom a zasady w życiu czerpią ze świętej Pokaż całość