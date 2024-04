Ale tu nawet nie ma co porównywać. Nawet gdyby wzrost pensji był taki sam lub nawet nieco większy to i tak sam CIĄGŁY WZROST cen mieszkań o 20-30% to jest patologia która powoduje że na mieszkanie nie da się uczciwie odłożyć.

Masz do wyboru ciągły wynajem i niepewność albo kredyt i w sumie taką samą niepewność plus łańcuch na szyi.

Jak ktoś sobie odkładał np. 5 lat na mieszkanie, niewiele mu zostało Pokaż całość