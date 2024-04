Jeże to są świetne zwierzaki, możesz wziąć takie dzikie zwierze a ono nie gryzie, nie drapie tylko zwija się w kolczastą kulkę. jak poczuje się bezpieczniej to się rozwija i łazi, nawet weźmie czasem kawałek tłustej wędliny z ręki.

Potem najlepiej odstawić kolegę Jeżego na miejsce w którym się go znalazło.