Iran się przyzna jak będzie miał materiału na przynajmniej 10+ bomb i gotową zminiaturyzowaną głowicę do zamontowania na rakiecie.Rządzący Iranem musieliby być idiotami by się przyznać do posiadania atomówek przed osiągnięciem takiego poziomu.Jesienią/zimą tamtego roku niektórzy oceniali że powini mieć 5 ton wzbogaconego Uranu, z czego około 120kg do około 60% co jest wystarczające do dalszego wzbogacenia do 90% na jakieś 3 głowice.