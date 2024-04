No wiec po co komu taka demokracja, ze wybieramy tylko osoby ktore powiedza nam o nowych zasadach, a na to jakie beda zasady nie ma to zadnego wplywu? To ja juz bym wolal monarchie absolutna, z jakims druidem na czele co by stanowil prawo. Przynajmniej by mialo sens, ze krol rozkazal to wiec to nastepuje, a nie ze wybieramy opozycje a tutaj dalej to samo tylko kto inny czyta ustawy narzucone z Pokaż całość