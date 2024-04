Człowieka uwieziono w pociągu przez co nie mógł kontynuować podróży, później zatrzymano na noc w policyjnej izbie zatrzymań czyli dalej go więziono, pobrano od niego jakieś próbki do badania genetycznego. po czym "Policjanci przekazali mu, że został pomówiony i że może złożyć zawiadomienie." przecież to jest cyrk, Człowieka zamknęli przed stwierdzeniem że doszło do przestępstwa. i taka jest prawda.