głosowanie na KO i przybudówki

Pokaż całość

Za każdym #!$%@? razem XD Jak konfiarze, pisowcy, czy nawet lewaki (nie mówiąc o zwykłych ludziach 35+) ostrzegali, że to najgorsze gówno, nieco gorsze nawet niż PiS (ma w zasadzie wszystkie wady PiS, w niewielu sferach jest lepsza, a do tego dokłada plucie na ryj wyborcom, wysługiwanie się obcym interesom i mafijność), to żeście nie wierzyli.To nie przypadek, że KO ma największy elektorat negatywny z wszystkich