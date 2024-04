Ja tam nie widzę nic przeciwko, ale to trzeba skończyć z socjalem, niech dają dziecku darmową komunikację, posiłki w szkolach (sniadanie, obiad) i to tyle, ewentualnie jakiś bon na ubrania za 1 razem.

Dla tych co umyślnie łamią prawo, to odsyłać za granicę.

Jakby większość tego socjalnego rozdawnictwa zlikwidowali to by nie było komu płynąć do Europy z Afrytki, a tym co się udało to do obozu pracy w Amazon i niech Pokaż całość