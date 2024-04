Zamienia prawaków na lewackich ekstremistów XD



Leszczyński z OKO.press i Krytyki Politycznej jako dyrektor Instytutu Dmowskiego. Przecież to jest działanie obliczone na rozwalenie instytucji od środka i tworzenie kolejnych podziałów w społeczeństwie.



PO z biegiem lat staje się partią coraz bardziej lewacką. To już nie tylko populiści o giętkich kręgosłupach - to coraz bardziej lewicowi ekstremiści.