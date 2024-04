Jedynym sposobem prewencji jest lęk przed powództwem cywilnym i szybkim wyrokiem tak jak w USA.



Gdyby Polak mógł pozwać firmę za sól drogową to by nikt tej soli nie dodawał. Co z tego że na papierze który czyta urzędnik soli nie ma skoro w stanie faktycznym taka już istnieje.