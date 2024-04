Ruska propaganda, która dała wmówić społeczeństwom Europy, że energia jądrowa jest nieekologiczna, a że ekologiczne jest spalanie ruskiego gazu ziemnego, to prawdziwy majstersztyk sztuki propagandowej.



Dzieki temu mogli obrócić katastrofę w Czarnobylu w interes, który przyniósł im ogromne zyski.



Ale że na to wszystko nabrali się też Niemcy to już wykracza poza wszelkie oczekiwania.