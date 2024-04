W Bolandzie bez zmian, nic twórczego nie potrafią wymyśleć tylko małpują wszystko co na zachodzie, na zachodzie przyklejają się do jezdni to polska Julka też musi się przykleić, na zachodzie oblewają farbą publiczne miejsca to polska Julka też musi coś oblać, za chwilę będą ciąć obrazy w galeriach.