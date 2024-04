To jak ludobojstwo na Wolyniu i Podlasiu. Z tym, ze Rosjanie sie przyznali i posypali glowe popiolem. Fakt ze byla to elita, z drugiej strony bezbronne dzieci kobiety i starcy. Polscy zolnierze znalezli godny pochowek a co z cywilami? Zarowno Lwow jak i Kijow milczy...