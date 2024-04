Mieszkaniec Lublina here tutaj, i tak się to poprawiło odkąd obywatele Dominikany i Puerto Rico nie mogą już wozić ze sobą swoich uzbrojonych bananowych służb specjalnych w roli ochrony przed polskimi antylatynosami.



Mój znajomy chodził do liceum do którego często przyjeżdżały wycieczki Portorykańskiej młodzieży, raz była akcja, że przez 1,5h siedzieli w autobusie z pochylonymi głowami, bo oddział komandosów który miał ich ochraniać wypatrzył na jednym z budynków ludzi na dachu (kominiarzy) Pokaż całość