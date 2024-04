przecież to plucie nam w twarz. wysyłają przeterminowane produkty już któryś raz. grają nam na nosie gospodarczo i jednocześnie "dej dej dej" polaku "dej dej bo putin was zaatakjujie tak jak nas tak was". dostają mieszkania, zasiłki i jeszcze im źle. pora stanąć prawdą w twarz - to nie sa nasi "bracia". tylko kuglarze tak jak zełeński klaun #!$%@?. ja wygasiłbym do zera import czegokolwiek z UPAiny, niech sobie sami robią chleby Pokaż całość