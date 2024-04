Miasta, które powodują powstanie miejskich wysp ciepła, ze względu na dużą zdolność betonu do akumulacji temperatury, oplotły termometry, które sto lat temu były jeszcze na terenach wiejskich. Temperatura w miastach jest o ok. 5 stopni wyższa niż w terenach wiejskich, wystarczy by ładnie podbić średnią pomiarów. Ciekawe ile różniła się średnia temperatura w XVII wieku, kiedy Bałtyk całkowicie zamarzał od średniej temperatury w wieku XVIII kiedy nie zamarzał...