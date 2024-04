Chiny tak działają na każdym polu. Czy myślicie, że te ich samochodu czy motocykle co pchają do europy i w świat mają realne ceny? Ich plan na przyszłość jest prosty, zająć każdą gałąź rynku, dotując ceny ile się da, a następnie jak wybiją konkurencję to zaczną dyktować ceny.