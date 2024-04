Strzeż się niewytłumaczalnego, natychmiastowego i obezwładniającego przyciągania do kobiet, co do których czujesz, że "już ją znasz / czujesz się jakby to była twoja druga połówka". Są szanse, że faktycznie już ją znasz. To pewnie kolejne wcielenie twoich starych problemów. Tak istnieje też poczucie "chemii" między ludźmi i ta kobieta może okazać się wspaniała, ale działaj powoli.

to chyba poradnik jak do końca życia zostać samemu.Czyli co skasuj soulmate'a ? XD