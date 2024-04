Praca w kołchozie was dobija, ale jeszcze nie czas na rzucenie papierem? Jeśli odpowiednio ustawimy opcje w swoim profilu, to status "open to work" zobaczą tylko użytkownicy z subskrypcją narzędzi dla rekruterów, a LinkedIn dodatkowo ukryje ten fakt przed zespołem rekrutacyjnym bieżącego pracodawcy.