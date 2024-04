Świat odszedł od złota, bo gospodarka rośnie szybciej niż zasoby złota. A złoto to też ważny surowiec przemysłowy. I wbrew pozorom to nie jest takie dobre zabezpieczenie przy wahaniach ceny złota. Ruscy puszczą więcej na rynek to cena leci na pysk, a będą musieli sprzedawać i to po niskich cenach. Szarża złota do góry i nagle eksport robi się nieopłacalny.