Po to potrzebne nam państwo byśmy wolności naszych zażywali ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

Jak szukam fluorytu obok kopalni Uranu z licznikiem geigera to trzeba mnie spałować i spisać ???

Czy raczej mam pi....lić co biore do domu i udawać debila ale sie nie wychylać

powiedzmy że mam takie hobby.