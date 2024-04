Pomijając treść filmu Gumisie to czas kiedy Disney robił bajki dla dzieci z niesamowitym klimatem, tworzącym wiele wspomnień, była to swoista odnoga vibe zwanym fiarycore, obecnie disney to jakieś poprawnościowe gównoprodukcje, które są tak nudne, że tak naprawdę jeszcze trochę i anime wyprze zachodnie kreskówki na dobre