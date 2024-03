Gdyby napastnika zarąbał np. krzesłem, tłuczkiem do ciasta, butelką itp to nie byłoby problemu - obrona własna, nie planowana, pod wpływem impulsu itp itd.

Ale z nożem jest problem, przepisy częściowo uznają go za broń - a jeżeli miałeś broń do obrony własnej to już łatwiej dostać wyrok większy od napastnika (były już takie sprawy) - standardowe problemy przepisów pisanych na kolanie