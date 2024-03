A kiedy wreszcie jakaś ustawa zmuszająca sklepy do podawania ceny regularnej na pierwszym miejscu?

To jak teraz wyglądają ceówki w tym sklepie to jakaś parodia. Połowa cen to ceny promocyjne - z upustem 110% przy zakupie 2 4-paków z limitem 3 szt dziennie z aktywnym kuponem w aplikacji w godzinach 20-23 stojąc na jednej nodze.

A cena regularna czcionką 32 razy mniejszą w rogu, tak że na czytniku ledwo pixeli starcza, żeby Pokaż całość