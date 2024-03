Aż 59 proc. średniej ceny energii to ceny uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE;25 proc. to pozostałe koszty związane z produkcją energii;8 proc. stanowią koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE;6 proc. to koszty własne sprzedawców energii (obsługa Klienta, zatrudnienie);1 proc. to akcyza;1 proc to marża sprzedawców energii.