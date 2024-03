Teraz trzeba jeszcze przypilnować żeby z Jeleniej Góry odjeżdżał 5 minut przed przyjazdem pociągu pospiesznego a wracał 5 minut po i będzie można zamknąć połączenie bo skoro nikt nie korzysta to nie ma co dopłacaś, a później zamknąć linię bo skoro nic nie jeździ to nie ma co utrzymywać :) A powaznie to rozwój kolei zawsze mnie cieszy.