To nie jest cenna lekcja dla Polski. To powinna być lekcja dla Polaków. Jak Francuzowi powiesz, że nie może jeździć samochodem, to się zbuntuje. Jak Polakowi, wyborcy KO to powiesz, to stwierdzi, że tak każe Unia i musimy to zrobić, bo nie można się zachowywać jak pisowcy.