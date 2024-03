Kim jest Krzysztof Hetman? Jest to minister MRiT- czyli Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Pech chciał, że to ministerstwo jest odpowiedzialne za mieszkalnictwo i budownictwo.

Co zrobiła poprzednia ekipa z Waldemarem Budą na czele w poprzedniej kadencji z kredytem 2 procent to chyba dużo mówić nie trzeba, bo każdy pamięta te 30% wzrosty w kilka miesięcy w popularnych lokalizacjach.

Prześledźmy razem metamorfozę naszego Ministra

Wywiad Radio ZET 7 grudnia 2023

Zatem jeszcze wszedł na poważnie do ministerstwa.

Tutaj w -> wywiadzie na youtube Hetman sam wspomina, że bezpieczny kredyt 2 procent sprawił, że ludzie kupili mniejsze mieszkania za większe pieniądze.

Na dodatek cytując Pana Ministra



Nie popełnimy tego samego błędu. PiS ten program 2 procent ogłosił w grudniu 2022 roku. (...) Co to spowodowało? To spowodowało, że w momencie kiedy to zapowiedzieli w grudniu, cały rynek popytu po prostu dramatycznie zjechał w dół i w momencie jak program ruszył, to rynek podaży nie nadążył za popytem (...) bo nikt nie chciał brać kredytu między grudniem a sierpniem.

Bonus 1 - ciekawy zbieg okoliczności. Program 2 procent ogłoszony w grudniu, a patrzcie jakie w listopadzie wystosowane zostało pisemko :)

No dobrze, ale wracając do naszego Pana Ministra.

Sami widzimy i słyszymy na załączonym wideo do wywiadu co powiedział. No dosyć logicznie zbeształ poprzednią ekipę za ogłaszanie wprowadzania kredytu tak wcześnie przed jego wprowadzeniem.

A co zrobiło ministerstwo i Hetman zaraz po nowym roku?

Tak, ogłosiło zamiar wprowadzenia kredytu 0 procent, z dosyć szczegółowymi jak oni to nazywają "propozycjami", które znacząco odbiegają od programu ogłaszanego przez Platformę Obywatelską podczas kampanii, do której link możecie znaleźć -> tutaj



No więc tak - Krzysztof Hetman 4 stycznia na swoim twitterku ogłasza start programu w połowie tego roku, czyli na przynajmniej 6 miesięcy do przodu.

Czyli jak PiS ogłaszał na kilka miesięcy wcześniej start programu, to było źle i ceny przez to rosły, ale jak Hetman ogłosił, to było dobre dla rynku?



Ministerstwo po tym wypuściło nitkę bardzo dokładnych wymagań - tak zanim zaczęli jakiekolwiek konsultacje - po co to publikować?

Wiceprzewodniczący mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej RP - Konrad Frysztak również z wielkim zapałem rwie się do dopłat -> wywiad





Na giełdzie wywołało to oczywiście taki efekt, że wig nieruchomości zaczął puchnąć, a akcje developerów też dostały boosta.

No dobra, więc zrobili to samo co Buda z PiS jeśli chodzi o szkodliwe zapowiadanie programu z wyprzedzeniem. Rozmontowali zalozenia z programu kredyt0procent.info, tworzac niemal klona 1:1 z BK2, dodali jedynie jakies limity zarobkow (bardzo szerokie) i oglosili to publicznie.

Tutaj też należy wspomnieć o tym, że ten program miał być skierowany do młodych osób - na start.

Czy tak jest?

Patrząc na wstępne założenia, widać jak na dłoni że najmniej skorzystają młodzi, a najbardziej ludzie zapewne po 30-40 roku życia z 3 dzieci, według wstępnych założeń takie osoby nawet jeśli posiadają już własny dom/mieszkanie, mogą dostać dopłaty do kredytu na kolejne(większe mieszkanie) bez obowiązku sprzedaży aktualnie posiadanego.

Oczywiście projekt spotkał się z masą krytyki, zarówno obywateli jak i ekspertów.

Ministerstwo unika odpowiedzi na pytania, udziela bardzo wymijające odpowiedzi, lub członkowie ministerstwa chodzą w kółko do tych samych stacji odpowiadać na te same pytania tymi samymi hasłami





Pracują na podażą i tak w każdym wywiadzie.

Najlepiej brak kierunku widać w odpowiedzi zupełnie nie na temat w wywiadzie

Czas od 22:00

Tutaj minister dosyć mocno się motając próbując zaczął opowiadać o naoliwianiu koła zamachowego gospodarki i firankach.No chyba nie takiej mocno wymijającej odpowiedzi ludzie oczekiwali.



Również Jan Dziekoński, który uczestniczył w konsultacjach wspomina o tym, że niezbyt ministerstwo wie jak tę podaż zwiększyć.

Jak do ogłoszenia tego programu ustosunkowali się koalicjanci?

Lewica początkowo się oburzyła i twierdziła że nic o tym programie nie wiedzą.



Jak widać na początku lewica dosyć mocno krytykowała ten program i wyglądało to dobrze.

Jednak nagle ucichli, jakby ktoś im zakazał wypowiadać się na temat kredytów i nikt nie chce odpowiadać na pytanie.



Bonus 2 - MRiT upada przed developerem po raz drugi