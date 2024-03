Dobrze Zajączkowska mówi, lewica to bezmyslni idioci co myslą tylko hasłowo, wszędzie gdzie jest eko to oni są ZA :P każdy normalny czlowiek chce dbac o srodowisko itd, ale te plany Unii to sa fantazje eko zjebów co nie rozumieją że nie każdy chce zaczać żyć jak robak pod kamieniem żeby europa zrobila sie 0 emisyjna.



Prosta sprawa, ten koszt emisji przenosimy na inne kraje, w efekcie wcale nie zmniejszamy jej, bo Pokaż całość