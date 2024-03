Ciekawe bo jakoś inaczej mówił kiedy czynności były przeprowadzane w domu Pani Barbary Blidy albo Pani Beaty Sawickiej. Już nie wspomnę o innych politykach kiedy ABW czy CBA wchodziło i przystawialo pistolety do głowy.

Ziobro sam to stworzyłeś to teraz nie wymiękaj.