Nie wiem czy o to faktycznie chodzi ale jeśli spojrzy się na świat przez pryzmat celowej depopulacji, to wiele takich zjawisk m.in. jak to z tego znaleziska, nabiera sensu. Zaś elity, która mają środki i możliwości aby pchać jedno, a nie drugie, dość otwarcie mówią "ludzi jest za dużo", i że dobra wielkość populacji to by było pół miliarda.