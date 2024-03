Witam. Znalezisko zmotywowało mnie do założenia konta.

Czy tylko mi to podpada pod art 32 pkt 2 konstytucji:

"Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny."

W mojej ocenie jest to dyskryminacja na tle narodowościowym, która nie powinna mieć miejsca. Nie jestem klientem tego banku, jednak jakby mój bank wywinął takiego fikołka to nie lekceważyłbym tego, tylko jechał z nimi równo. Czyżby czas na UOKiK?