Tylko po co, ruskie Ukrainie wojnę wypowiedzą czy jak? Bo nie kupuje bajki o mobilizacji bo jak chcą to zrobią i tak. Jedyne co mi przychodzi do głowy to próba ukrycia swojej niekompetencji i zrzucenia odpowiedzialności. Pod warunkiem że sami tego ataku nie dokonali ale tutaj wracam do pytania na początku.