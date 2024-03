Jako strateg mający nagrane tysiące godzin w Starcrafta, czy C&C doradzalem w lutym 2020r, ze Ukraincy zamiast sie bronic, powinni te swoje 700k zolnierzy poslac na Moskwe. To by sie Ruscy zdziwili ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) no ale mnie nie posluchali