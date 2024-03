Grupa przekazała nabywcom najwyższą w historii liczbę 3 831 lokali, tj. o 165 więcej

To zdecydowanie nadal za malo. Musimy budowac znacznie wiecej jesli chcemy doprowadzic do nasycenia rynku, szczegolnie w kontekscie zwiekszajacej sie imigracji do naszego kraju.W przeciwnym wypadku, ceny beda tylko rosly, bo zapotrzebowanie ciagle sie zwieksza.