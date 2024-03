Proszę nie dać się zwieść takim informacjom. Wszystko to zasłona dymna przed wyborami do europarlamentu. lewacy, zieloni - tzw. Ampelkoalition - na siłę chcą ściągnąć do Europy pół Afryki i połowę mieszkańców bliskiego wschodu w nadziei na to, że po pierwsze: ocalą system emerytalny, po drugie znajdą chętnych do pracy.