Nawet jakby 50% głosujących wzięło udział w tym "referendum" to już widzę jak bardzo rządzący by się przejęli jego wynikami. Nie oszukujmy się, to nie jest Szwajcaria czy Wielka Brytania, gdzie "Brexit means Brexit". Pamiętam jak Platforma zmieliła wyniki referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Jakby PiS-owi te wyniki nie pasowały, to też by je zmielił.