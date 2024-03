Metoda:W analizie wykorzystujemy tygodniowe dane dotyczące liczby zgonów z podziałem na płeć i wiek, dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) . Dane za lata 2000-2019 posłużą nam do obliczenia średniej liczby zgonów oraz standardowego odchylenia. Następnie wyniki przedstawimy za pomocą tzw. wyników Z, które służą do standaryzacji danych i porównywania liczby zgonów w różnych grupach, przy użyciu okresu sprzed pandemii jako okresu porównawczego.

Wynik Z (z-score) to miara statystyczna opisująca stosunek danej wartości do średniej wartości w grupie. Wynik Z mierzy się w odchyleniach standardowych od średniej. Jeśli wynik Z wynosi 0, oznacza to, że dana wartość jest identyczna ze średnią. Wynik Z równy 1.0 wskazywałby wartość różniącą się o jedno odchylenie standardowe od średniej. Wynik Z może być dodatni lub ujemny: wartość dodatnia oznacza, że wartość jest powyżej średniej, natomiast wartość ujemna wskazuje, że jest poniżej średniej.