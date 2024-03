Prawie same wygrywy. Pewnie co drugi jeździ drogim autem i wieczorem sprowadza sobie laski do swojej posiadłości.Można ich nienawidzić ale podporządkowali sobie cały kraj i żyją w luksusie. A życie to nie bajka i na końcu raczej wielka kara ich za to wszystko nie spotka poza tymi na samym szczycie, którzy czasami giną jak chcą zbyt wiele.